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24 Марта 2017
Избранный в первом туре Депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии VI Созыва от Дурипшского избирательного округа (№15) Дмитрий Ардзинба дал интервью Апсныпресс.
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24 Марта 2017
На Пресс-конференции Министр ВД Аслан Кобахия разъяснил порядок паспортизации граждан во время и после выборов в Народное Собрание – Парламент Абхазии.
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24 Марта 2017
Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 Гудаутского района назначены новые выборы на 14 мая.
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23 Марта 2017
В четверг 23 марта прошла пресс-конференция МВД Абхазии о повторном туре выборов в Парламент Абхазии.
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23 Марта 2017
Рабочая группа обсудила концепцию развития многофункционального Центра оказания государственных и муниципальных услуг.
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22 Марта 2017
22 марта президент Рауль Хаджимба посетил с рабочим визитом город Ткуарчал. В ходе поездки глава государства встретился с активом Ткуарчалского района и осмотрел ряд строящихся объектов.
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22 Марта 2017
Кабинет Министров Абхазии готовит налоговую реформу, которая должна привлечь инвестиции в республику и кардинально увеличить доходную часть бюджета.
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22 Марта 2017
Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната примут участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая пройдет с 24 по 26 марта в Москве.
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22 Марта 2017
Президент Абхазии Рауль Хаджимба с рабочей поездкой посетил Ткуарчалский район.
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22 Марта 2017
Два месяца компания-производитель вела рекламную акцию, размещая на обертках жевательных резинок задания к игре "Правда или действие".
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22 Марта 2017
Возгорание автомобиля судьи Верховного суда Республики Абхазия Тимура Шония произошло со стороны правого переднего колеса, сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба.
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21 Марта 2017
Президент Российской Федерации Владимир Путин Поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем рождения.
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21 Марта 2017
Накануне второго тура выборов «Нужная газета» обратилась к руководителю специальной комиссии по надзору за соблюдением Закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Абхазии», начальнику управления по надзору за исполнением законодательства при Генпрокуратуре Беслану Таркил, с просьбой прокомментировать темы, широко обсуждаемые в обществе.
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21 Марта 2017
Как сообщает Пресс-служба президента, в ходе визита Рауль Хаджимба встретится с активом Ткуарчалского района.
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21 Марта 2017
21 марта Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем рождения.
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21 Марта 2017
Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия Батала Айба произошло в Сухуме вечером 16 марта.
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21 Марта 2017
На днях в социальных сетях появился пост о собачке, которую кто-то облил зеленкой. Эта ситуация вызвала много возмущений в социальных сетях.
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21 Марта 2017
Подразделение ГК «Апсныргылара» «Абхазберегозащита» приступило к восстановлению моста в г. Ткуарчал.
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21 Марта 2017
В рамках мероприятия состоятся гала-концерты с участием победителей и призеров конкурса.
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21 Марта 2017
На пешеходном переходе пункта пропуска “Адлер” задержан россиянин, подозреваемый в организации наркопритона.
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21 Марта 2017
Пусть увенчаются новыми достижениями Ваши дальнейшие шаги, направленные на укрепление нашей государственности.
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21 Марта 2017
Сегодня День рождения Президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба.
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21 Марта 2017
Начальник экспертного управления Администрации президента Аслан Барциц на площадке Спутник Aбхазия рассказал о прогнозах политической ситуации в стране после парламентских выборов и дал оценку работе парламента 5 созыва.
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