На Пресс-конференции Министр ВД Аслан Кобахия разъяснил порядок паспортизации граждан во время и после выборов в Народное Собрание – Парламент Абхазии.

Избранный в первом туре Депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии VI Созыва от Дурипшского избирательного округа (№15) Дмитрий Ардзинба дал интервью Апсныпресс.



ЦИК о возможном отказе кандидата: из бюллетеней его не исключат

Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 Гудаутского района назначены новые выборы на 14 мая. Просмотров: 178 Комментариев: 0