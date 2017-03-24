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Новости

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Двум инвестпроектам предоставлены льготные условия
Двум инвестпроектам предоставлены льготные условия
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 1 Комментариев: 0

На заседании в Минэкономики рассматривали проекты двух инициаторов - ООО «Кындыг-Агро» и ООО «Сухумская ривьера».
Родственники Нодика Квициния провели акцию протеста (ВИДЕО)
Родственники Нодика Квициния провели акцию протеста (ВИДЕО)
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 0 Комментариев: 0

Сегодня у здания МВД Абхазии прошла акция протеста. Представители фамилии Квициния обратились к министру внутренних дел, вице-премьеру Аслану Кобахия с просьбой разъяснить причины задержания депутата Парламента Абхазии Нодика Квициния.
Смартфоны в школах планируют запретить
Смартфоны в школах планируют запретить
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 165 Комментариев: 0

Управление образования столичной Администрации планирует инициировать официальный запрет использования учениками смартфонов в школе.
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики столице Абхазии в выходные дни
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики столице Абхазии в выходные дни
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 159 Комментариев: 0

Температура воздуха днем +14˚С.
В результате столкновения «Toyota Land Cruiser» и минивэна в селе Лыхны есть госпитализированные
В результате столкновения «Toyota Land Cruiser» и минивэна в селе Лыхны есть госпитализированные
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 946 Комментариев: 0

﻿По данному факту СГ ОВД по Гудаутскому району проводится доследственная проверка.
ДТП в Гулрыпшском районе привело к гибели водителя «Хонды-Аккорд»
ДТП в Гулрыпшском районе привело к гибели водителя «Хонды-Аккорд»
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 399 Комментариев: 0

﻿По данному факту СГ Гулрыпшского РОВД проводится доследственная проверка.
О сакральном без астрального
О сакральном без астрального
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 193 Комментариев: 0

Больше двух месяцев назад, в канун абхазского праздника «Ажьирныхуа» – дня сотворения или обновления мира, связанного с ритуалами традиционной абхазской религии, я выступил на «Эхе Кавказа» с публикацией «Как это было: грузинская делегация к абхазскому жрецу...».
Долгожданный вид на жительство не за горами
Долгожданный вид на жительство не за горами
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 276 Комментариев: 0

В ближайшие время в Абхазии начнётся выдача вида на жительство, об этом на пресс-конференции, прошедшей на АГТРК рассказал Аслан Кобахия.
Ветераны и политики Абхазии поддержали кандидатуру Тамаза Цахнакия (ВИДЕО)
Ветераны и политики Абхазии поддержали кандидатуру Тамаза Цахнакия (ВИДЕО)
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 382 Комментариев: 0

В поддержку кандидата свои мысли озвучили около двух десятков человек. Для жителей района Турбазы, где прошло мероприятие, был организован концерт.
Зачем объявлять в розыск человека, который не скрывается? — спрашивают адвокаты у суда и прокуратуры
Зачем объявлять в розыск человека, который не скрывается? — спрашивают адвокаты у суда и прокуратуры
24 Марта 2017 /
 Просмотров: 252 Комментариев: 0

В коллегии адвокатов, в Сухуме 23 марта прошла Пресс-конференция адвокатов выступающих защитниками по делу о покушении на Александра Анкваб и убийстве двух сотрудников ГСО.


Дмитрий Ардзинба: поддержка сельчан – это главный экономический и социальный приоритет государства
24 Марта 2017
Дмитрий Ардзинба: поддержка сельчан – это главный экономический и социальный приоритет государства
Избранный в первом туре Депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии VI Созыва от Дурипшского избирательного округа (№15) Дмитрий Ардзинба дал интервью Апсныпресс. Просмотров: 391 Комментариев: 0
Аслан Кобахия: выдача новых паспортов возобновится с 27 марта
24 Марта 2017
Аслан Кобахия: выдача новых паспортов возобновится с 27 марта
На Пресс-конференции Министр ВД Аслан Кобахия разъяснил порядок паспортизации граждан во время и после выборов в Народное Собрание – Парламент Абхазии.
 Просмотров: 128 Комментариев: 0
ЦИК о возможном отказе кандидата: из бюллетеней его не исключат
24 Марта 2017
ЦИК о возможном отказе кандидата: из бюллетеней его не исключат
Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 Гудаутского района назначены новые выборы на 14 мая. Просмотров: 178 Комментариев: 0
Глава МВД о втором туре голосования: выбор народа нужно уважать
23 Марта 2017
Глава МВД о втором туре голосования: выбор народа нужно уважать
В четверг 23 марта прошла пресс-конференция МВД Абхазии о повторном туре выборов в Парламент Абхазии. Просмотров: 445 Комментариев: 0
Госуслуги начнут оказывать в рамках «одного окна»
23 Марта 2017
Госуслуги начнут оказывать в рамках «одного окна»
Рабочая группа обсудила концепцию развития многофункционального Центра оказания государственных и муниципальных услуг. Просмотров: 224 Комментариев: 0
Новый номер газеты "Эхо Абхазии"
22 Марта 2017
Новый номер газеты "Эхо Абхазии"
Эхо Абхазии №5 (917) 14 марта 2017
 Просмотров: 2155 Комментариев: 0
Скоро в Ткуарчале: чистая вода, новый рынок, детский сад и больница
22 Марта 2017
Скоро в Ткуарчале: чистая вода, новый рынок, детский сад и больница
22 марта президент Рауль Хаджимба посетил с рабочим визитом город Ткуарчал. В ходе поездки глава государства встретился с активом Ткуарчалского района и осмотрел ряд строящихся объектов. Просмотров: 878 Комментариев: 0
Налоговая реформа: отменить неэффективные платежи
22 Марта 2017
Налоговая реформа: отменить неэффективные платежи
Кабинет Министров Абхазии готовит налоговую реформу, которая должна привлечь инвестиции в республику и кардинально увеличить доходную часть бюджета. Просмотров: 302 Комментариев: 0
Собственных роботов повезут в Москву абхазские лицеисты
22 Марта 2017
Собственных роботов повезут в Москву абхазские лицеисты
Педагоги и ученики Гагрского лицея-интерната примут участие в VI международной научно-практической конференции "Объединяемся знаниями", которая пройдет с 24 по 26 марта в Москве. Просмотров: 291 Комментариев: 0
Рауль Хаджимба: к 2019 году доход страны должен возрасти до 8 млрд рублей
22 Марта 2017
Рауль Хаджимба: к 2019 году доход страны должен возрасти до 8 млрд рублей
Президент Абхазии Рауль Хаджимба с рабочей поездкой посетил Ткуарчалский район. Просмотров: 288 Комментариев: 0
"Скандальную" жвачку изымут из продажи в Абхазии
22 Марта 2017
"Скандальную" жвачку изымут из продажи в Абхазии
Два месяца компания-производитель вела рекламную акцию, размещая на обертках жевательных резинок задания к игре "Правда или действие". Просмотров: 746 Комментариев: 0
Автомобиль судьи Верховного суда Абхазии загорелся в Сухуме
22 Марта 2017
Автомобиль судьи Верховного суда Абхазии загорелся в Сухуме
Возгорание автомобиля судьи Верховного суда Республики Абхазия Тимура Шония произошло со стороны правого переднего колеса, сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба. Просмотров: 1143 Комментариев: 1
Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днём рождения
21 Марта 2017
Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днём рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин Поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем рождения. Просмотров: 243 Комментариев: 0
Обращений по фактам подкупа в прокуратуру не поступало
21 Марта 2017
Обращений по фактам подкупа в прокуратуру не поступало
Накануне второго тура выборов «Нужная газета» обратилась к руководителю специальной комиссии по надзору за соблюдением Закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Абхазии», начальнику управления по надзору за исполнением законодательства при Генпрокуратуре Беслану Таркил, с просьбой прокомментировать темы, широко обсуждаемые в обществе.   Просмотров: 942 Комментариев: 0
22 марта президент посетит с рабочим визитом Ткуарчал
21 Марта 2017
22 марта президент посетит с рабочим визитом Ткуарчал
Как  сообщает Пресс-служба президента, в ходе визита Рауль Хаджимба встретится с активом Ткуарчалского района. Просмотров: 348 Комментариев: 0
Дмитрий Медведев поздравил Рауля Хаджимба с Днем рождения
21 Марта 2017
Дмитрий Медведев поздравил Рауля Хаджимба с Днем рождения
21 марта Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с Днем рождения. Просмотров: 202 Комментариев: 0
Прокуратура Сухума: автомобиль кандидата в депутаты Батала Айба подожгли
21 Марта 2017
Прокуратура Сухума: автомобиль кандидата в депутаты Батала Айба подожгли
Возгорание автомобиля кандидата в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия Батала Айба произошло в Сухуме вечером 16 марта. Просмотров: 421 Комментариев: 0
"Собачку жалко"
21 Марта 2017
"Собачку жалко"
На днях в социальных сетях появился пост о собачке, которую кто-то облил зеленкой. Эта ситуация вызвала много возмущений в социальных сетях. Просмотров: 814 Комментариев: 0
Началась реконструкция моста на улице Чачхалия в Ткуарчале
21 Марта 2017
Началась реконструкция моста на улице Чачхалия в Ткуарчале
Подразделение ГК «Апсныргылара» «Абхазберегозащита» приступило к восстановлению моста в г. Ткуарчал. Просмотров: 297 Комментариев: 0
XVI Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» пройдет в Сухуме
21 Марта 2017
XVI Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса» пройдет в Сухуме
В рамках мероприятия состоятся гала-концерты с участием победителей и призеров конкурса. Просмотров: 119 Комментариев: 0
На российско-абхазской границе задержан организатор наркопритона
21 Марта 2017
На российско-абхазской границе задержан организатор наркопритона
На пешеходном переходе пункта пропуска “Адлер” задержан россиянин, подозреваемый в организации наркопритона. Просмотров: 1320 Комментариев: 0
«Форум Народного единства Абхазии» поздравляет Президента Рауля Хаджимба с Днем рождения
21 Марта 2017
«Форум Народного единства Абхазии» поздравляет Президента Рауля Хаджимба с Днем рождения
Пусть увенчаются новыми достижениями Ваши дальнейшие шаги, направленные на укрепление нашей государственности. Просмотров: 239 Комментариев: 0
Валерий Кварчия: Рауль Хаджимба никогда не предаст интересы своего государства и народа
21 Марта 2017
Валерий Кварчия: Рауль Хаджимба никогда не предаст интересы своего государства и народа
Сегодня День рождения Президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба. Просмотров: 623 Комментариев: 0
В новом парламенте будет коалиция
21 Марта 2017
В новом парламенте будет коалиция
Начальник экспертного управления Администрации президента Аслан Барциц на площадке Спутник Aбхазия рассказал о прогнозах политической ситуации в стране после парламентских выборов и дал оценку работе парламента 5 созыва.
 Просмотров: 253 Комментариев: 0


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